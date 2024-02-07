新竹高鐵站每天都有2萬旅次，縣長楊文科7日到高鐵站了解春節疏運情形，並在高鐵站大廳發送春聯和紅包袋，指12日到14日大年初三到初五，歡迎各地民眾來新竹縣走春，有觀光1號、觀光2號及觀光6號免費公車到六福村、內灣風景區及新埔九芎湖，搭乘台灣好行獅山線和觀霧線也有優惠，持電子票證則免費。

高鐵新竹站專員朱育昀說，高鐵公司從月6日至15日規畫春節疏運，期間加開461班次列車，包括南下246班、北上215班，10天提供1875班次列車的旅運服務，已購買對號座車票的旅客，可先利用站外通路，如台灣高鐵App、高鐵合作便利超商，提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省時間，並規畫12班跨日車次，加強服務旅客量能。

新縣長楊文科（右）7日到新竹高鐵站了解春節疏運情形，在高鐵站大廳發送春聯和紅包袋，連外國旅客都感受到台灣年節的氣氛。（羅浚濱攝）

楊文科感謝高鐵公司在春節期間加開班次，充分考慮旅客搭乘需求，縣府也特別在年初三、初四及初五規畫免費公車，民眾可以通往六福村、內灣、九芎湖等知名景點遊玩。

新縣長楊文科（左二）7日到新竹高鐵站了解春節疏運情形，高鐵新竹站專員朱育昀（中）說春節期間加開461班次列車。（羅浚濱攝）

縣府交旅處長陳盈州表示，12日到14日規畫3條春節免費公車，觀光1號「高鐵新竹站-照門休閒農業區（九芎湖）」、觀光2號「高鐵新竹站-六福村」及觀光6號「竹東火車站-內灣」外，台灣好行的觀光8號「高鐵新竹站-觀霧山莊」及獅山線5700有票價優惠，持電子票證則是免費，歡迎民眾多加利用大眾運輸。

楊文科在高鐵新竹站大廳發送春聯和紅包袋，連外國旅客都感受到台灣年節的氣氛，隨後至高鐵站計程車區慰問司機辛勞，提醒民眾春節期間搭乘計程車，車資將按原收費再加收30％，縣察局也會在重點路口進行交通疏運，讓返鄉民眾安心回家好過年，也維持民眾走春期間，轄區內交通順暢。