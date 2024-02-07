台糖安心豚豬肉片遭台中市府驗出含有國內禁用瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，中市府和食藥署複驗結果皆判定該盒梅花肉片檢體含有微量西布特羅，但行政院定調此為單一個案，非系統性問題。行政院和衛福部7日指出，將組織專家小組並盡快召開專家會議，討論單一檢體檢出的可能性。

行政院下午2時舉行「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，由行政院發言人林子倫主持，行政院食品安全辦公室主任許輔、農業部代理部長陳駿季、經濟部次長曾文生、衛福部次長周志浩、食藥署長吳秀梅及農業部畜牧司長江文全等人出席。

許輔表示，對於單一檢體為何會檢出西布特羅，跨部會討論後將組織專家小組，討論檢體驗出西部特羅的可能性有哪些；衛福部次長周志浩補充，時間很難預期，當前已逐步和專家學者聯繫，分別諮詢可能時間，時間上盼能盡快。

許輔指出，台中市政府使用三個樣品，共抽檢六次，都查驗出西布特羅，但數值都有些差距，當時便要求中市府提供原檢體，但中市府給的檢體已拆封、在實驗室就處理過，「收到的並不是很完整的包裝」，但食藥署檢驗後檢驗到0.001ppm，初步推測在儀器檢驗上沒有問題， 他強調，行政院在此案上皆秉公處理，沒有特別針對哪個案件或個別縣市有不同的處理方式。

他也說，當前不排除各種汙染來源，可能從田間畜牧場、飼養場，或是屠宰場的分切或加工，也不排除是實驗室或其他汙染源，但上周田間調查結果縣市，從飼料到毛髮和血液都是零檢出，共298件零檢出，市面上採樣68件，39件未檢出，29件還在陸續檢驗中，結果今天應該會出來。

許輔說，綜上，行政院認為整體系統面還未受到汙染，但對於汙染的理由和來源將會後續追查，並提出強化措施。