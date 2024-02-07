台糖安心豚豬肉片遭台中市府驗出含有禁用瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，中市府和食藥署複驗結果皆確認該盒梅花肉片檢體有微量檢出，外界關注台糖後續是否會被裁罰，經濟部次長曾文生7日強調，這是罕見的藥品，而且是極低的濃度，只存在單一一盒肉裡，「你是廠商你被罰，你會不會服氣？」

由於台糖肉片被檢出西布特羅，同批產品共生產2730包、計819公斤，目前下架回收243包。根據食品安全衛生管理法，對於檢出不符規定，殘留超過容許量標準或檢出，不得製造、加工、調配、販賣或作為贈品或公開陳列，違者處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食藥署長吳秀梅指出，依照食安法規定，若有違規，台中市政府會進行相當裁量，可以有適當裁罰；不過經濟部次長曾文生強調，這是罕見藥品、並非藥用藥品，且濃度極低，幾乎是檢測的臨界值，只存在單一一盒肉裡面，「如果你是廠商，你會不會不服氣？」

媒體追問，所以經濟部覺得不服氣？曾文生說，這就讓大家去平衡，經濟部是國營事業台糖的主管機關，他強調，其他同一批號的檢體檢測都是陰性，只有這個是陽性，如果要做處分，應該要有更紮實的證據，「管理肉品不只是只管理國營事業，也管理所有肉品的民營廠商。

曾文生說，經濟部希望食安有嚴格標準，但檢測相關程序和執法過程是否能更加嚴謹，讓大眾得到正確的資訊跟判斷基礎。