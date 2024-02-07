瘦肉精爭議持續延燒，中華民國獸醫師公會全國聯合會名譽理事長、獸醫師郭丑哲指出，國內養豬業都在討論此事，大家期盼能以專業調查釐清瘦肉精來源，不要淪為政治口水戰，業者都很想知道真相是什麼。

台灣爆發首宗國產豬肉含不得驗出的瘦肉精西布特羅令人感到相當意外，郭丑哲表示，這幾年各縣市的動物防疫所或衛生局等單位，都一直很落實抽檢，在國人聞瘦肉精色變下，業者也都不會以身試法，因此這次台中市爆發檢出瘦肉精的肉品，令人震驚。

瘦肉精在台灣禁用，且不得檢出，郭丑哲指出，這次台中市檢出的量相當稀少，可說是臨界值，在發布檢驗結果時必須相當謹慎，畢竟豬肉是國人主要的肉品來源，民眾對相關訊息都相當重視，一旦有檢出，勢必影響到豬肉的整體銷量，可說是牽一髮動全身。

郭丑哲強調，瘦肉精「西布特羅」不易取得，不是生活中常見的藥劑，這次台中市檢出幾近臨界值的數值，檢驗汙染的可能性不高，很可能是原本就存於肉體中，來源是什麼？這個部分需要專業的調查釐清，國內養豬業也都很想知道答案。