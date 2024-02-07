台糖安心豚豬肉片日前被台中市府驗出含有國內的禁用瘦肉精「西布特羅」，台中市府、食藥署今公布複驗結果，確認有微量檢出。行政院說，該成分在國內僅作為檢驗分析用的標準品，1公克要價100萬，國內目前僅一家廠商進口該西布特羅，但只供給實驗室，已協同食品警察確認；食藥署長吳秀梅補充，西布特羅去年僅輸入420milligram（毫克），不到半公克。

行政院下午2時舉行「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，由行政院發言人林子倫主持，行政院食品安全辦公室主任許輔、農業部代理部長陳駿季、經濟部次長曾文生、衛福部次長周志浩、食藥署長吳秀梅及農業部畜牧司長江文全等人出席。

許輔指出，此事件發生後，政府以「從槍去追人」的邏輯展開追查，從藥物進口狀況開始追查，確認西布特羅沒有飼料添加物的商品，屬檢驗分析用的標準品，1公克要價100萬以上，「這比黃金和鑽石還要貴」，給豬吃一口就吃完了，這在經濟上不可能，後續還是會持續確認這點。

許輔說，也有可能是從藥物實驗室來，當前食藥署認證的實驗室有20間，地方衛生局有10個、民間有10個，行政院會了解這些藥物來源有無進入到農用系統；衛福部次長周志浩補充，國內僅有一家廠商進口，且只供應給實驗室，未來會再確認相關陳述是否完整且正確，已經協同食品警察進一步確認。