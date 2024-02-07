台糖安心豚梅花肉片含禁用瘦肉精爭議延燒多日，台中市、衛福部食藥署今（7）日公布複驗結果，確定檢出。新北市衛生局自事件爆發後也檢驗16件與台糖有關的肉品，今檢驗結果出爐，均未檢出21項乙型受體素。

衛生局說明，台中市食品藥物安全處檢出台糖公司販售的梅花肉片（效期：2024／6／10，追溯號碼23121150490-52513）含乙型受體素「西布特羅 0.002 ppm，衛生局第一時間啟動稽查，要求相同品項產品全面預防性下架。

自2月3日至6日衛生局共查核85家賣場超市，經查該批產品販售至本市數量僅16包皆已售罄，架上均未有違規批號產品，另清點預防性下架同品項產品共95包。

為保障消費者的權益，衛生局主動擴大抽驗16件台糖其他肉品，包含11件不同批梅花肉片及5件其他肉品（里肌火鍋片、後腿肉絲、五花火鍋肉片、梅花火鍋片及五花肉條），以衛生福利部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析進行21項乙型受體素檢驗，結果今日出爐，均未檢出21項乙型受體素。