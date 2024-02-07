台南市新美街為台南最古老巷道之一，市府日前針對街區進行環境改造工程，著手整治周邊雜亂招牌、整修老舊街屋等，經歷兩期工程之環境改造成果，最終獲得中華民國景觀學會2023台灣景觀大獎傑出獎肯定，重現府城古街區的素雅整潔與古味美景。

台南市新美街走過二戰時期燃燒彈的襲擊，也走出十多年前拓寬與否之歧見，市府著手進行新美街歷史街區兩期工程之環境改造，成果獲得中華民國景觀學會所舉辦的「2023第十一屆台灣景觀大獎」最大殊榮傑出獎 (Outstanding Award) 之肯定；此外，新化老街立面景觀改善獲佳作獎，不論是在以著重修景、整體感受的歷史街區改善成果，亦或是彰顯公共景觀的老屋立面投資，均獲肯定。

台南新美街抽籤巷主通道 (圖：台南文化局提供)

台南文化局指出，獲傑出獎該案以新美街、米街之街廓為範圍，除提升街區生活之基本設施品質外，也建構常民文化展演基盤、營造街區人本環境、消防救災、景觀照明等，進行多面向的總體環境改善。

文化局補充，新化老街立面景觀改善也再次獲獎肯定，台灣都市街道環境中，充斥招牌與屋頂違章等景觀亂象。市府於本案借鑑國外做法，以減法為改造理念，將招牌縮小、降低位置，透過管線整合、立面修復及騎樓補強等手法來執行，最後再以低度的外觀照明，凸顯立面景觀。一舉解決包含水電管線、遮陽設施、空調設備等，甚至是騎樓空間及鋪面改善等基礎性介面議題，從而進行系統化的整合。