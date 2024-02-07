周三南韓KOSPI指數收盤升33.38點或1.30%，為2609.58點。交易所成交金額為較高的113兆韓元(約85億美元)，上漲的股票有642檔，多於下跌的239檔。

外國投資者連續第六個交易日大舉買入，買超5362億韓元的股票。機構投資人淨買入6257億韓元，結束了連兩天的賣盤紀錄。散戶則賣超1.13兆韓元。

多數大型股上漲，科技股、電持股、汽車股表現，跑贏大盤。

領頭羊三星電子上漲0.81%，收報7.5萬韓元。SK海力士則持平在13.8萬韓元。

中國股市周二創下近兩年來最大單日漲幅，顯示當局堅定支援股市的決心。此前彭博新聞社報導稱，中國國家主席習近平將與金融監管機構討論陷入困境的股市。

電池製造商LGES飆升2.4%，國內競爭對手三星SDI上漲2.1%。

領先的汽車製造商現代汽車升4.0%，子公司起亞汽車漲2.8%。

韓元匯率下跌0.02%，為1327.80韓元兌1美元。