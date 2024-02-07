02/13　週二 英國12月失業率

美國元月通貨膨脹

業績報告：可口可樂、Airbnb、格羅方德半導體、Lyft

02/14　週三 英國元月通貨膨脹

業績報告：思科、索尼

02/15　週四 日、英 Q4經濟成長率

美國元月零售銷售

業績報告：應用材料、Stellantis

02/16　週五 英國元月零售銷售

美國元月PPI

美國2月密西根大學消費者信心指數

《半導體》台積電上季決配息3.5元 6月13日除息
西周青銅器流失海外40年 大陸從美國成功追索「豐邢叔簋」
《金融》國銀2023年創3佳 賺逾4724億元新高
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