02/13 週二 英國12月失業率
美國元月通貨膨脹
業績報告：可口可樂、Airbnb、格羅方德半導體、Lyft
02/14 週三 英國元月通貨膨脹
業績報告：思科、索尼
02/15 週四 日、英 Q4經濟成長率
美國元月零售銷售
業績報告：應用材料、Stellantis
02/16 週五 英國元月零售銷售
美國元月PPI
美國2月密西根大學消費者信心指數
下周國際新聞事件
02/13 週二 英國12月失業率
美國元月通貨膨脹
業績報告：可口可樂、Airbnb、格羅方德半導體、Lyft
02/14 週三 英國元月通貨膨脹
業績報告：思科、索尼
02/15 週四 日、英 Q4經濟成長率
美國元月零售銷售
業績報告：應用材料、Stellantis
02/16 週五 英國元月零售銷售
美國元月PPI
美國2月密西根大學消費者信心指數
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。