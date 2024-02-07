過年期間飲食放縱在所難免，然而，營養師陳嫚羚引述國外研究指出，突然的飲食變化會造成黏膜防禦及全身免疫系統短暫失靈，可能增加外來菌感染機會，不可不慎。若想將負面影響降至最低，她建議吃大餐時，可先多吃蔬菜，藉由攝取足夠纖維量，來維持腸道健康及免疫力，還有助於控制熱量，值得好好實踐。

陳嫚羚在粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文表示，根據2023年來自德國團隊發表的研究結果顯示，從動物及人體實驗都有發現，若從平時富含纖維的飲食，突然轉換成高油脂、高糖、低纖維的大餐，會破換腸道菌相平衡，造成腸道黏膜防禦、全身免疫系統短暫失靈，增加外來菌感染風險。

至於該如何避免突然的飲食變化影響免疫力？陳嫚羚建議，在享受大餐時，應先多吃蔬菜，攝取足夠纖維量，才能維持腸道健康及免疫力；此外，先吃熱量相對低的蔬菜，也有助於控制熱量，避免年後發胖的困擾。

新陳代謝內分泌科醫師李晨瑜先前指出，用餐時先吃蔬菜，因富含膳食纖維，不容易快速消化吸收，能避免血糖短時間飆升；即使後續進食澱粉類，也比先吃澱粉時的血糖穩定許多。此外，先吃菜還能養成腸道好菌叢、增加飽足感、降低總熱量攝取及有助於排便，皆對減重有正面幫助。