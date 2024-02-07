館內桃園驛春節布置。（捷運局提供／蔡依珍桃園傳真）

有「桃園最火親子出遊景點」美譽的桃園軌道願景館，為迎接龍年到來，特別在初四開工起連6天舉辦新春活動，只要來館打卡並寫下龍年春節賀詞，就可在館內操作拍貼機，為全家出遊留下即拍即印的客製化專屬紀念照片，每日限量提供100份。

桃園軌道願景館今年自2月8日（小年夜）至2月12日（大年初三）期間休館，並自2月13日（大年初四）起正常營運對外開放。

為迎接龍年到來，在2月13日到2月18日期間，特別舉辦「龍來願景．新春好預『照』」為期6天的新春活動，只要來館打卡並寫下龍年春節賀詞，就可在館內操作拍貼機，為全家出遊留下即拍即印的客製化專屬紀念照片，每日限量提供100份。

龍年春節活動主視覺設計。（捷運局提供／蔡依珍桃園傳真）

龍來願景新春好預照活動拍貼機。（捷運局提供／蔡依珍桃園傳真）

捷運局指出，春節是適合全家大小一同出遊的假期，桃園軌道願景館內的新春活動除了營造出傳統春節熱鬧氛圍外，新穎的拍貼機也能讓一家大小留下與桃園捷運合影的客製化專屬照片，拍貼機精選三款照片底圖的設計更是暗藏巧思，讓民眾了解桃園捷運綠線的最新工程進度，別具意義。

做為桃園地區寓教於樂的熱門親子場館，願景館內除了展示桃園軌道建設的發展歷史與未來願景，還規畫了許多結合教育、趣味及科技的體驗設施，歡迎攜家帶眷來體驗。