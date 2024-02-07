知名藝術家顏聖哲日前於台南市美術館舉辦彩墨畫展，展出內容囊括其歷年經典油畫與水墨作品，包括饒富台南風光的《蘆竹溝夕影》、《琵姿鷺影》等經典作品。策展人呂松穎也於開幕日邀來幼兒園師生展開親子共學，5歲童見顏聖哲畫作直呼爺爺好厲害。

顏聖哲向文化局長謝仕淵展示幼兒園共學計畫成果(圖：台南文化局提供)

知名藝術家顏聖哲日前於台南市美術館1館辦理「渾墨華滋—顏聖哲大地行吟彩墨畫展」，畫展中展出其歷年經典油畫與水墨作品，包括描繪台南北門蘆竹溝魚塭夕影的風景、以及台江水鳥群飛等壯闊景致的畫作。開幕導覽也邀來台南市立第一幼兒園15位小朋友一同欣賞顏聖哲的畫作。5歲幼兒看80歲老畫家的畫作，讚嘆顏爺爺好厲害，畫筆就像相機把美景一一繪出。

台南市文化局表示，市府此次以「渾墨華滋—顏聖哲大地行吟彩墨畫展」為主題，將於2/6至3/17於台南市美術館1館展覽室A展出。展出作品，除了有台南風光的《蘆竹溝夕影》、《琵姿鷺影》等經典作品，也有2023年《太魯閣九曲洞》、《太魯閣燕子口峽谷》等巨幅新作。

文化局長謝仕淵補充，配合此次展覽，策展人呂松穎特別以顏聖哲描繪黑面琵鷺生態的《琵姿鷺影》彩墨作品，規劃「快樂黑琵畫畫趣」親子共學計畫，邀請台南市立第一幼兒園李敏鳳園長帶領師生共同參與，讓小朋友透過名家作品認識鳥類生態，同時欣賞在地藝術家的創作，寓教於樂。