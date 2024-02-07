新北市交通警察大隊分析易有超速相關肇因事故路段，發現台2線常有車輛翻覆或衝至對向車道事故，均與速度有關，且為大型車行駛熱點。為加強速度管理，將台2線105.8K至113.2K納入區間測速路段，距離長達7公里；另三重區環河南路、正義南路口為易肇事路口，以不依標線、號誌指示轉彎、闖紅燈、超速等違規行為較多，又轉彎車視野易被橋墩遮蔽，如未確認對向來車或貪快搶先左轉容易致生事故，故增設違規偵測，2路段均訂3月1日正式執法。

台2線105.8K至113.2K該路段速限60公里，提醒用路人行經彎道要確實減速，避免失控致生危險；另台2線路幅狹窄，避免車輛不良駕駛行為、或為躲避區間偵測，而有跨越雙黃線侵入對向車道情形，造成其他用路人危險，於區間起終點另增加逆向雙黃線行駛違規偵測，提醒用路人勿心存僥倖而違規。

為防制交通事故發生，新北警規畫以智慧型路口科技設備，自動蒐集交通違規資料，以執法手段教育駕駛人正確用路觀念；若後續用路人對於地點開立舉發通知單有裁罰事實認定疑義，可逕洽應到案處所辦理申訴。

新北警強調，經分析科技執法對改善交通有相當程度助益，科技執法係以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，將持續以維護用路人行車安全為優先，並提醒民眾應確實遵守用路規則，勿貪快、勿違規，共同維護新北交通安全。