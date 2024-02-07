歐盟對外事務部（EEAS）近日發布第2份「外國資訊操弄報告」（FIMI），其中指出中國大陸透過社群媒體造謠詆毀蔡英文總統及曲解台美關係等不實訊息。外交部表示，台灣身處威權主義擴張及假訊息攻擊前線，樂意與全球理念相近夥伴深化交流，共同抵抗專制政權。

「外國資訊操弄報告」研究所搜集750件案例分析研究，其中有49％的攻擊針對各國及其在世界各地代表，其中受攻擊次數最多的是烏克蘭、美國、波蘭、德國、法國等，其中亞太地區包含日本、澳洲及台灣也有遭攻擊案例。

外交部指出，其中與我國有關的案例包括中國大陸透過社群媒體，造謠詆毀蔡英文總統及曲解台美關係等不實訊息。

外交部表示，今年歐盟及多個歐洲國家將先後進行重要選舉，而EEAS報告顯示，外來勢力訊息操弄及干預已成為歐盟近年高度重視與關切的議題。

外交部重申，台灣長期位處威權主義擴張及假訊息等複合式攻擊前線，已累積豐富的因應經驗及專業能力，樂意與全球理念相近夥伴深化聯繫與交流，共同對抗專制政權的侵犯，強化民主韌性，捍衛共享的民主、自由、法治及人權等普世價值。