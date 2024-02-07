針對規畫參選彰化縣長的傳聞，立委謝衣鳯強調她會恪守本份，做好彰化縣三選區的立法委員。（謝衣鳯提供／孫英哲彰化傳真）

有媒體報導彰化縣議長謝典林近來尋求加入民眾黨，布局參選彰化縣長，由於地方盛傳謝典林的姊姊立委謝衣鳯規畫參選彰化縣長，謝典林的動作如同在「衝康姊姊」，對此謝典林今天接受電訪時震怒駁斥，痛批報導內容捕風捉影，且未向其本人求證；謝衣鳳則說，她會盡責做好立法委員的本份。

去年總統大選期間，彰化縣議長謝典林因力挺郭台銘，於去年7月底宣布退出國民黨，之後他以議長身分陸續在議會與國民黨侯友宜及民眾黨柯文哲會面，並在總統大選最後關頭於臉書發文，強調分裂投票，總統票投侯友宜，政黨票支持民眾黨。

謝典林昨天在彰化縣議會與媒體餐敍時，因外界傳言他有意參選彰化縣長，並將在過年期間以發放福袋的方式，擴大與民眾接觸；對此謝典林表示，他是要與議員一起在過年期間發福袋，活動有兩天，目的是要與民眾接觸，若要說布局，頂多是布局「輔選」。

然今天媒體報導謝典林近來在尾牙場合時，多次提到自己在總統大選期間推出的分裂投票動作成功，藍白合的力量才是主流民意，而他與郭台銘及民眾黨的互動良好，是彰化縣最具整合藍白能力的政治人物，透露出參選彰化縣長的企圖；報導還稱謝典林以實際具體行動申請加入白營，而白營正在評估、審核中。

該報導也引述不具名地方人士的看法指稱，因謝衣鳳規畫參選縣長，2026年謝典林屆時非但不能繼續爭取議長，可能連議員可能都不能選，等於裸退政壇，謝典林為此心生不滿，才會打算參選彰化縣長，此事如成真，就將上演謝家姊弟互槓的戲碼。

「是在作文比賽嗎？」謝典林痛斥該報導，並稱都沒找到他求證，他最近常和年輕人接觸，但年輕人不代表就是民眾黨，說他申請要加入民眾黨，現在民眾黨在審核他，聽到這樣的說法他就一肚子氣，「應該是民眾黨來找我吧，什麼我申請加入，還在等審核，亂七八糟」，「加入民眾黨？怎麼不說加入共產黨！」

民眾黨彰化縣黨部主委張雪如說，議長謝典林近日未申請加入該黨，何來評估及審核其入黨帶來的衝擊之說？

謝典林除駁斥加入民眾黨、參選彰化縣長等事，也很在意「裸退政壇」的說法，他指出，他本人的規畫仍是持續做好議員、議長的職務，為民服務，說他裸退實在太扯，乾脆說他過年發兩天福袋是規畫要退出政壇的感恩之旅。

謝衣鳯指出，2024年彰化縣的三合一選舉即便按照謝議長所建議的分裂投票（總統票給侯友宜、政黨票給民眾黨），但是民進黨的賴清德仍是大幅度的領先，所以未來如果在2026年的彰化縣長的選舉上面，藍營或藍白勢必要更加加油才能贏過民進黨。

她強調，相信謝議長會有其自己審慎的評估，「畢竟他是一個成熟的政治人物，而我是他的家人，我只能給予他尊重與祝福。」她自己會恪守本份，做好彰化縣三選區的立法委員，也會盡力為彰化縣以及台灣人民打拚。