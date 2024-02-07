農曆春節將至，台南市府日前舉辦開運義剪活動，與米蘭時尚髮型公司聯手，免費幫助社會弱勢剪髮。米蘭董事長許漢宗趕赴現場，親手為弱勢個案與市民朋友剪髮，以期能讓民眾從頭開始煥然一新，迎接新年到來。

台南新春開運義剪活動 (圖：台南市政府提供)

台南市衛生局日前攜手米蘭時尚髮型公司舉辦「新希望 秀出愛」開運義剪暨心理健康宣導活動，現場聚集400人參與，米蘭時尚髮型公司董事長許漢宗領28位專業設計師，為社會弱勢個案與市民朋友剪髮迎新春。活動現場也邀來元氣太鼓隊以鼓聲除去舊歲，並邀請吉他、小提琴演奏、薩克斯風表演及神奇魔術演出，讓民眾提前感受年節熱鬧氣氛。

台南市衛生局也於活動現場提供衛教資訊，包含精神健康、自殺防治、毒品防制、酒癮戒治等多元議題，並邀請台南市精神復健機構學員及毒防中心Good力咖服務隊設攤進行義賣及宣導活動。另由警察局及消防局傳遞反毒、反詐騙及災害預防等資訊，共同提倡正確的健康促進觀念。此外，現場也邀請到知名書法名師鄭清和以及唐一良現場揮毫，贈與市民免費的客製化春聯，帶來新春好福氣。

台南市長黃偉哲表示，米蘭時尚髮型公司連續10年與市府合作關懷弱勢，他希望藉由這次活動的拋磚引玉，讓身心弱勢家庭走入人群，聚集彼此正能量，共同關心弱勢族群。黃偉哲也於活動現場頒發感謝狀予米蘭時尚髮型公司董事長許漢宗，感謝其善心義舉。