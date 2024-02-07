星展第四季淨利較前一年成長2%至新幣23.9億元（約新台幣554.2億元）。總收入受惠於較高的淨利息收入和非利息收入成長9%至新幣50.1億元（約新台幣1161.8億元），帶動扣除提撥準備前淨利成長7%至新幣28億元（約新台幣649.3億元）。總提撥準備為新幣1.42億元，因一般提撥準備的回沖而高於前一年水準。由於淨利差縮減和非利息收入受季節性因素影響偏低，淨利與上一季相比下降9%。

董事會建議第四季股息為每股新幣54分，較上一次股息每股增加新幣6分，使得年度總股息為每股普通股配發新幣1.92元，較去年增加新幣42分。

此外，董事會建議配發股票股利，按每持有10股普通股，即配發1股股票股利。股票股利將於2024年第一季期中配發，藉此加快對股東的資本回報速度。若未出現無法預期的情況，擴大後的已發行股本之年化普通股股利將達每股新幣2.16元，與2023年財務的每股新幣1.92元相比，成長24%。根據2024年2月6日的收盤價，配發股票股利後的年化配息率將會是7.5%。

資本回報率的提高反映了集團強勁的資本狀況，也符合因獲利逐步成長而支付的可持續股息政策。