永豐金1月稅後淨利月增13.76億元，大幅成長係受惠於銀行子公司及證券子公司的獲利皆較前月大幅成長。永豐銀行1月份稅後淨利20.8億元，月增134.2%、年增50.8%。受益於手續費收入顯著成長及金融交易利得增加，銀行獲利創下歷史單月新高水準，且資產品質維持穩健優異，NPL僅0.09%。

1月證券子公司稅後淨利4.83億元(年增2.57億元，年增113.7%)。受惠於台股成交量較去年同期增加，以及多元手收策略奏效，永豐金證券整體手續費淨收益年成長131.6%。