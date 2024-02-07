春節7天連假最後一個上班日，桃園市勞動局提醒，9至12日是國定假日，應依法給薪給假，若比照政府機關調整出勤，8和10日屬休息日要出勤加給，9和12至14日是休假日要出勤加倍發給工資，呼籲事業單位應依勞動基準法規定給付出勤工資，以保障勞工權益。

桃園市勞動局指出，今年2／9（農曆除夕）、2／10－2／12（初一至初三）為勞動基準法第37條規定國定假日，該等假日如遇到勞動基準法第36條所定例假及休息日者，應於其他工作日補假，補假日期由勞雇雙方協商排定。雇主如徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。

舉例而言：113年春節連假出勤，如事業單位完全比照政府機關調整出勤者，出勤各日工資給付規定如下：

一、休息日(2／8及2／10)：依勞動基準法第24條第2項休息日出勤加給之規定計算。

二、國定假日(2／9、2／12-2／14)：依勞動基準法第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。

三、例假(2／11)：非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。

勞動局呼籲，為因應113年春節連續假期所為之上班日調整，若事業單位比照政府行政機關，週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，若欲調整成7天春節連假，可依「8周彈性工時」規定，如經工會同意或無工會者，經勞資會議同意後，將113年2月17日的休息日與2月8日的工作日調整互換；另2月10日(大年初一)與2月11日(大年初二)適逢原本之休息日及例假，依法應行補假，補假日期為2月13日及2月14日。

有關113年春節連假期間出勤及工資給付，為免觸法受罰，事業單位仍應依勞動基準法規定給付出勤工資，以保障勞工權益。