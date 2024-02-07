春節假期到來，擔心家裡的小朋友黏在手機、平板上太久嗎？Apple建議利用「螢幕使用時間」讓使用者更清楚了解他們和孩子在app、網站和裝置上的整體使用時間。使用者可以取得每周報告，或查看特定app的使用情況、通知和裝置的取用次數，還可透過「螢幕使用時間」來設定自己和孩子每天能在特定app和網站上花費的時間。

使用者可以透過「停用時間」來設定就寢時間等特定的時段，藉此封鎖app與通知。使用者可以自行選擇使用或停用哪些 app。此外，藉由「App 限制」，使用者可以將個別的app和網站，甚至整個app類別整合成單一的群組，方便管理限制設定。例如，使用者可以同時為多款遊戲或孩子愛用的串流app設下限制。當孩子達到時間限制時就會收到通知，讓他們能準備為聊天對話作結、儲存檔案或關閉遊戲，或者申請更多的使用時間。

另外，家長可以利用「取用限制」來防止孩子安裝新的app以及購買app內的加值項目。也可以設定孩子的裝置以限制存取成人內容，或僅開放家長選擇的網站。甚至還可以關閉Safari網頁瀏覽器，並安裝及改用專為兒童內容設計的特用網頁瀏覽器。

每當小孩將以他們 Apple ID 登入的一部裝置首次更新至 iOS 17、iPadOS 17、watchOS 10或macOS Sonoma時，他們所有裝置上的「螢幕距離」會重新開啟。（Apple提供／古明弘台北傳真）

跟保護視力最有關的就是「螢幕距離」，自iOS 17和iPadOS 17起，針對「家人共享」群組中未滿13歲的兒童，「螢幕距離」會預設為開啟。如果長時間太近距離注視裝置或書籍等物品，可能會增加眼睛疲勞和近視風險。「螢幕使用時間」中的「螢幕距離」功能會利用原深感測相機，偵測你是否長時間以低於12 吋(30.48 公分)的距離拿著 iPhone，並鼓勵你將手機拿遠一點。「螢幕距離」可以幫助兒童養成健康的觀看習慣，以利降低近視風險；而透過這項功能，所有年齡的人也能有機會減少數位視覺疲勞。