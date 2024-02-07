高雄1名79歲趙姓男子的胞兄在2001年11月死亡後，他卻使用胞兄健保卡看醫生，還利用胞兄名義開戶、申辦護照，近10年才被發現，不過因部分罪刑已過追訴期，檢方偵結後，有9次使用健保仍在追訴期時效，依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴，並聲請簡易判決處刑。

檢方調查，趙男胞兄於2001年11月17日死亡，2001年12月11日，趙男先將胞兄戶籍遷入苓雅區，又多次拿胞兄健保卡看診，不僅如此，他又以胞兄名義補發駕照，再把自己持有的轎車過戶至胞兄名下，還將胞兄改名，並以新名至銀行成功開戶，甚至成功完成護照申請。直到2010年，趙男胞兄的兒子接到某單位通知須確認父親個人訊息，才驚覺父親已逝世多年，身分竟遭叔叔冒用，整件事才遭揭發，但檢警偵辦時，趙男因於2007年因案被檢方發布通緝逃亡多時，直到去年因為交通違規遭線上員警逮獲。

檢警偵辦時趙男說詞保留，經統計共冒用胞兄身分看診46次，不過，因刑法追訴權時效在他犯案時仍未修正，因趙所犯偽造文書、詐欺等罪在修正前追訴權僅10年、5年，因此在2015年10月18日前所犯下罪刑，都已超過追訴權時效期限。

因此依趙男冒用胞弟身分使用健保9次，醫療費用共4195元，是在刑法修正後，有20年追訴權，偵結後依偽造文書、詐欺等罪嫌將他起訴，另考量他認罪，年齡已高，聲請簡易判決並建請法官審酌量刑，至於已過追訴權時效犯行，則處分不起訴。