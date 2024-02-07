電信詐團劉姓台籍嫌犯，2017年在波蘭落網，大陸請求向波蘭引渡劉嫌，但遭歐洲人權法院以大陸受審不人道為由，判決不予引渡，我國自去年起向波蘭請求引渡，歷經波蘭司法單位9個月審查後，終於在今年1月15日同意將劉嫌引渡返台，移送台中地檢署歸案，雖檢察官聲押失敗，但已對劉嫌實施電子腳鐐等科技設備監控防逃。本案已創下我國自外國引渡外逃犯嫌返台的首例。

法務部表示，劉嫌於2017年間，因涉電信詐騙案遭國際刑警組織發布紅色通緝後，於波蘭遭逮捕並予拘留，大陸隨即向波蘭請求引渡。波蘭各級法院審核後雖准予引渡至大陸地區，但劉嫌向歐洲人權法院（ECHR）申訴，歐洲人權法院2022年認定將劉嫌引渡至大陸地區受審將有違反《歐洲人權公約》規定禁止酷刑或不人道對待之虞，判決不予引渡確定。

法務部得知判決後，積極與外交部、駐波蘭代表處及偵辦劉嫌所涉案件的台中地檢署保持聯繫，台中地檢署去年2月透過法務部國兩司向波蘭請求引渡劉嫌，法務部國兩司依據《台波刑事司法合作協定》向波方提出引渡劉嫌回台接受司法偵審的請求。

去年11月，波蘭法院裁定同意引渡，波蘭司法部長簽署引渡令批准引渡劉嫌回台受審。我國接獲波方同意引渡之通知後，與外交部、台灣高等檢察署、台中地檢署、駐波蘭代表處及刑事警察局多次開會研商執行。

刑事局派員自台遠赴波蘭執行接返戒護勤務下，今年1月15日將劉嫌解送抵台，解送台中地檢署歸案，檢察官雖聲押未獲裁准，但檢察官為防止劉嫌逃亡，諭知對其施以科技監控設備作為。

法務部說，我國與波蘭2019年間完成簽署「波刑事司法合作協定」，2021年2月23日生效，內容除引渡外，尚包括刑事司法互助、受刑人移交、法律及實務見解之分享、追訴犯罪及犯罪預防資訊交換等範疇，該協定生效以來，台波間已相互完成諸多司法互助案件。本次波蘭同意本件引渡請求案，並協助完成執行，是我國自外國引渡國人返台之首例。