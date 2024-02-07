農曆春節將至，民眾家中紛紛大掃除，垃圾和資源回收物明顯增加，基隆市環保局清潔隊表示，今明2日會加強收運，而2月9日除夕巡迴清運垃圾只到晚上6點，晚間7點至11點，會在全市16處定點停放垃圾車供市民丟棄垃圾，至於10日至12日全市停止收運垃圾，13日（初四）恢復正常收運作業，請民眾多加利用。

環保局表示，配合民眾年前大掃除，年前2月2日至8日加強清運，除仁愛區依原清運方式，中午及晚上各清運1次，其他6區則在晚間清運外，再增加下午1點30分起（以聽到垃圾車音樂為準）巡迴清運1次。

環保局說明，9日除夕下午1點起全市巡迴清運垃圾，從晚上7點到11點會在全市16處定點放置垃圾車，提供市民丟棄垃圾，垃圾車放置地地點如下：

仁愛區：愛三路83號（仁愛眼鏡公司旁巷道）、仁五路31巷口、孝三路25號對面（三總醫院後門口）。

信義區：信義區公所（信二路179號）對面、六合街（健身工廠旁）。

中正區：義二路266號附近、祥豐街43號（亨利幼稚園）旁、八尺門入口處（原住民會館廣場）、忘憂谷入口處。

中山區：仁正國宅（中山二路85號邊）、西定加油站對面（西定路223號）。

安樂區：麥金路435號旁停車場、崇德路1號前、情人湖路口（基金一路208巷口）。

暖暖區：源遠路78之1號。

七堵區：崇孝街11-4號（吉隆電視斜對面）。