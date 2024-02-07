交通部觀光署宣布，考量大陸迄未開放陸方團客來台等情勢變化，旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團。由於選前，陸委會宣布兩岸人員往來鬆綁措施，包括9月1日開始恢復第三地陸客來台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，卻出現轉彎。民進黨發言人轉述黨主席賴清德說法表示，蔡英文總統持續對中國大陸釋出善意，本來是有這樣規劃，但遺憾是，台灣方面釋出善意，並沒有看到中國大陸有同樣對等釋出善意，包括最近中國方面片面改變現狀，調整M503航線。
去年8月，陸委會宣布兩岸人員往來鬆綁措施，包括9月1日開始恢復第三地陸客來台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊。當時還是民進黨總統參選人賴清德也表示，他近期因為聽到不少旅遊公會反映的意見，有反映給蔡英文總統、行政院長陳建仁及陸委會主委邱太三，「因此在今天也做出決定」。
本來今天中常會並未討論此項議題，正好賴清德尚未離開黨中央，吳崢代替媒體詢問並轉述賴清德說法指出，選前確實向政府及蔡英文總統反映，希望恢復兩岸交流的呼聲，蔡英文總統也持續對中國大陸釋出善意，本來是有這樣規劃。
賴清德說，觀光是一個雙方互動，互相釋出善意的事情，但是比較遺憾是，台灣方面釋出善意，並沒有看到中國大陸有同樣對等釋出善意，包括最近中國方面片面改變現狀，調整M503航線，衝擊到兩岸之間飛航安全。
賴清德表示，他態度是，就如同他之前他對兩岸態度，是承諾不變、善意不變，希望兩岸還是可以回到雙方對等，互相友善的狀態。
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