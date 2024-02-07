交通部觀光署宣布，考量大陸迄未開放陸方團客來台等情勢變化，旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團。由於選前，陸委會宣布兩岸人員往來鬆綁措施，包括9月1日開始恢復第三地陸客來台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，卻出現轉彎。民進黨發言人轉述黨主席賴清德說法表示，蔡英文總統持續對中國大陸釋出善意，本來是有這樣規劃，但遺憾是，台灣方面釋出善意，並沒有看到中國大陸有同樣對等釋出善意，包括最近中國方面片面改變現狀，調整M503航線。

交通部先前宣布，今年3月1日起解除「禁團令」，將開放我國組團赴陸旅遊，但觀光署原訂今公布詳細執行方案，卻突然急轉彎稱「因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式」，請旅行業即日起停止招攬前往中國大陸之旅行團，針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在今年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團。6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。圖為旅行社領隊帶著團員在桃園機場排隊辦理登機手續。（陳麒全攝）

去年8月，陸委會宣布兩岸人員往來鬆綁措施，包括9月1日開始恢復第三地陸客來台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊。當時還是民進黨總統參選人賴清德也表示，他近期因為聽到不少旅遊公會反映的意見，有反映給蔡英文總統、行政院長陳建仁及陸委會主委邱太三，「因此在今天也做出決定」。

本來今天中常會並未討論此項議題，正好賴清德尚未離開黨中央，吳崢代替媒體詢問並轉述賴清德說法指出，選前確實向政府及蔡英文總統反映，希望恢復兩岸交流的呼聲，蔡英文總統也持續對中國大陸釋出善意，本來是有這樣規劃。

賴清德說，觀光是一個雙方互動，互相釋出善意的事情，但是比較遺憾是，台灣方面釋出善意，並沒有看到中國大陸有同樣對等釋出善意，包括最近中國方面片面改變現狀，調整M503航線，衝擊到兩岸之間飛航安全。

賴清德表示，他態度是，就如同他之前他對兩岸態度，是承諾不變、善意不變，希望兩岸還是可以回到雙方對等，互相友善的狀態。