Tony Brothers checks out of the game with an apparent achillies injury, not sure if he will make the 65 game threshold for MVP now. Praying for a speedy recovery 🙏🙏 pic.twitter.com/bH0gqm28WH — KingCharge (@KingCharge) February 7, 2024

裁判通常是吃力不討好的工作，一次錯誤吹判都可能影響球賽最終結果，7日NBA公牛主場迎戰灰狼的比賽發生悲劇，資深裁判布拉德斯（Tony Brothers）遭遇跟腱受傷而提前退場，場上頓時只剩下兩名裁判，最終客場作戰的公牛在延長賽以129比123力抗灰狼奪勝。

第3節剩下7分多鐘，布拉德斯吹判唐斯（Karl Anthony-Towns）防守犯規，灰狼不服便發起挑戰，就在觀看重播畫面過後，布拉德斯便逕自走向場邊，和灰狼教練團寒暄幾句之後離場。根據《NBC Sports》記者強生（K.C. Johnson）報導，該場比賽沒有替補裁判，執法工作落在僅存的兩位裁判華盛頓（CJ Washington）和佛羅瑞斯（Che Flores）身上。

59歲的布拉德斯是聯盟當中最資深的裁判之一，今年是他在NBA服務的第30個球季，執法超過1600場例行賽，另外也擔任187場季後賽的裁判，其中16場為總冠軍賽。由於吹判尺度不一，過去在球員之間的投票當中，布拉德斯經常被選為最令人厭惡的裁判。

前年布拉德斯在比賽中，吹判前獨行俠後衛丁維迪（Spencer Dinwiddie）技術犯規後，卻爆粗口對他進行人身攻擊，此事傳到聯盟耳裡，決定將布拉德斯禁賽，但非停薪禁賽，布拉德斯仍會收到薪水。