台糖豬肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，台中市政府與衛福部雙軌複驗，今天公布均檢出微量，行政院定調此為單一個案，非系統性事件，食安辦更直指中市府提供的檢體並非完整包裝，不排除檢體本身的風險；至於這是否意味檢體已受到汙染？食藥署長吳秀梅說，所有可能都未排除，包括是不是因為摸到髒東西而汙染。她也說，未來會請台中市府說明該實驗室最後一次使用西布特羅的時間。

行政院下午2時舉行「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，由行政院發言人林子倫主持，行政院食品安全辦公室主任許輔、農業部代理部長陳駿季、經濟部次長曾文生、衛福部次長周志浩、食藥署長吳秀梅及農業部畜牧司長江文全等人出席。

許輔指出，台中市政府使用三個樣品共抽檢六次，都驗出西布特羅，但數值都有些差距，當時便要求中市府提供原檢體，但中市府給的檢體已拆封，在實驗室就處理過，「收到的並不是很完整的包裝」，但食藥署檢驗後檢驗到0.001ppm，初步推測在儀器檢驗上沒問題，因此他們認為只有「這盒」檢體出問題，因為同批檢驗都零檢出。

許輔接著補充，實驗室收到的採樣檢體會紀錄姓名、地址，再進行拆封，完成前置處理作業，才會產生樣品，「這並非最原始的方式」。他解釋，儀器檢測是在前置處理作業完成後，再以化學方式萃取上再上儀器，當前食藥署驗證的是檢體後半段，中央未排除檢體風險，但也客觀請專家組成委員會去調查了解，盡可能釐清狀況。

媒體追問，此言是否代表檢體已經有被汙染的可能，吳秀梅表示，該檢體是由台中市同仁親自送到食藥署，以夾鏈袋裝，當時台中市政府食安處是將該盒檢出西布特羅的剩餘肉片分成兩份，一份給食藥署，但沒有完整包裝，因為是剩餘檢體，但食藥署也是依照程序進行後續實驗。

而外界質疑台中市政府急著公布結果，未按流程公布，吳秀梅說，依食安法第39條，不管哪個單位檢驗出來，要保留15天，讓業者提出是否複驗，在此之前，「這個程序是還沒有走完的」，若地方衛生局急著要公布，就要判斷依據是什麼，是因為這個東西很毒？還是濃度很高？食藥署當時也有提醒中市府，是否應該再找一下原因？

吳秀梅表示，目前所有可能都沒有排除，會不會是去摸到髒的東西汙染了？真的不知道是什麼原因，但台中市政府就自己發布。媒體再追問，是否排除檢體被汙染的可能性？吳說，「這個我們不知道」，食藥署就是依照檢體的程序去做後續的實驗。

她說，西布特羅是當作實驗標準品來使用，目的是用來比對，未來會請台中食安處提供資料，說明該實驗室最後一次使用西布特羅是什麼時候。

至於是否有排除民眾吃下肚的可能？吳秀梅表示，共有2730包，目前所回收的是243包，但目前沒有一件有檢出乙型受體素。

外界質疑政府對汙染源沒有頭緒，許輔則強調，當前確實沒有找到真正原因，但已排除上游進口、田間、飼養行為等，以及化合物來源、輸入及使用，都請專家去找原因，而不是沒有頭緒。

行政院發言人林子倫說，此案經過這幾天的抽絲剝繭，明顯是單一樣品檢體的問題，而非系統性，各實驗室、各縣市檢驗裡面都沒有發現相關情事；他說，這並非政治攻防，維護食安是中央地方共同責任，且食安沒有假期，現在已經聯絡各個專家，尋找單一檢體受汙染、檢出瘦肉精的情況。