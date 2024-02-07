縣長陳福海感謝陳瑩的積極協助，以及中央對金門地區醫療體系的支持，讓鄉親擁有更優質、完善的醫療照護。(于家麒攝)

金門縣政府今(7)日宣布一項好消息！在立法委員陳瑩的協助下，已成功爭取中央健康保險署提高「全民健康保險金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)」中央預算400餘萬元，減少地方款負擔比例。縣長陳福海感謝陳瑩的積極協助，以及中央對金門地區醫療體系的支持，讓鄉親擁有更優質、完善的醫療照護。

陳福海表示，金門IDS計畫是地區重要的醫療政策，實施迄今已邁入第19年，透過IDS計畫中央預算的補助，能有效改善本地醫療品質、擴大醫療資源以及醫事人員的培訓和發展，不僅實踐在地化醫療、優化醫療服務水平，更大幅提升金門鄉親的醫療保障；他強調，這是對金門居民健康福祉的實質投資，有助於落實全民健康保險的效益，促進在地醫療水準。

衛生局說明，在健保署和金門縣政府的合作下，台北榮民總醫院自2005年起承作金門IDS計畫，為了逐步實踐在地化醫療，減少病患後送轉診的情況，由北榮派出專科醫師進駐金門醫院，提供急診醫療、專科檢查、專科門診、專科駐診等服務，增進縣民就醫便利性及在地醫療處置實力，讓金門鄉親減少台-金兩地奔波之苦，對金門急重症醫療的完善有莫大功勞。

縣府也表示，培養人力、改善設備、提昇醫療規模和品質，積極強化以金門醫院為核心之醫療在地化，是規畫金門醫療產業的重要策略；鄉親的醫療需求，縣府定會傾全力給與保障。

縣府強調，目前金門縣內心血管疾病、緊急手術、癌症化療等醫療服務皆已到位，在地急重症照護日趨完善，未來縣府會偕同衛生局持續精進和更新設備、人力，讓在地醫療取得更大成果，也讓鄉親獲得更多的關懷和照顧。