台中市政府日前驗出台糖「安心豚」豬肉片有禁用（依法不能檢出）的瘦肉精，台中市府與衛福部食藥署分別複驗，複驗最新結果發現，驗出西布特羅。國民黨台中市立委廖偉翔要求，惡意護航的民進黨立委陳亭妃、蔡易餘應向全民鞠躬道歉。

對此，民進黨立委蔡易餘表示，當天記者會的重點，是我們希望台中市政府要公開2月2日當時發新聞稿的檢驗標準與資料，市府應該立即複驗，延遲到2月5日下午食藥署才收到原檢體。

蔡易餘說，再來我們強調如果台糖你對自己有信心，就應該為自己的聲譽訴諸法律途徑。

蔡易餘指出，中央農業部、衛福部及地方政府都大規模檢驗，台糖也送驗給SGS，肉品、血液、飼料還有跟台中這盒肉「同一批肉品」，都經大規模檢驗，298件都沒有瘦肉精。

蔡易餘提到，豬隻是群養的動物，若飼料真的含有西布特羅瘦肉精，各場豬隻及肉品都會有相同的問題，不會只有台中市衛生單位所持有的單一檢體、單一盒肉有此問題。

蔡易餘表示，西布特羅瘦肉精「比黃金還貴」，更何況台糖養豬70年從未使用瘦肉精，更不可能使用這種特殊瘦肉精，我還是相信台糖不會使用西部克羅的用藥。

蔡易餘指出，至於為什麼只有這盒肉驗出，他要求食藥署、台糖公司應該也要說清楚、講明白。