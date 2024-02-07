俄烏戰爭即將邁入第3年，烏克蘭總統澤倫斯基6日宣布，軍方將成立獨立的「無人機部隊」，進一步強化這種戰場利器，而這也是全球軍事史上第一支無人機部隊。與此同時，土耳其武器公司「拜卡科技」也宣布，將在烏克蘭成立無人機大廠，預估年產量將達到120架。

綜合路透、NBC報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）6日透過夜間視訊演說中表示，他已簽署一項法令，「將在我們的武裝部隊中另外組建一個分支，一支無人機系統部隊。」

澤倫斯基提到，對烏克蘭而言，無人機的首要任務是「抵抗地面攻擊」，同時「大規模摧毀占領的俄軍及其裝備」，「這不是未來要面對的問題，須在短期內帶來具體成果。」

土耳其武器公司「拜卡科技」2023年2月在「國際防務展覽及會議」（IDEX）中展出無人機。（資料照／美聯社）

烏克蘭數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）則說，過去一年來，無人機「從根本上改變了戰局，有效阻止俄軍攻擊，並為烏克蘭武裝部隊的反擊提供助力」。

無人機在現代戰爭中日益受到重視，美國、以色列等國家都在戰場上大量使用無人機，但都隸屬於陸軍、空軍、情報局等單位，從未組織一支專門部隊。華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）外交政策研究員瑞戴爾（Bruce Riedel）說：「就我所知烏克蘭是第一個。」

與此同時，土耳其武器公司拜卡科技（Baykar）也宣布，將在基輔附近設立無人機工廠，預計將聘用500名人員，每年生產120架「旗手」TB2或TB3大型無人機。