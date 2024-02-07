龍年到，許多民眾在大年初一便會到廟裡「開正」、「插頭香」，祈求整年好運，而從初一到十五的過年期間，新北不少宮廟皆準備發財金及錢母要分送予信眾，像是中和烘爐地南山福德宮，今年更準備了8萬份發財金，要讓信眾龍年財氣滿滿。

民政局表示，許多宮廟的發財金的設計更是充滿巧思，如位在板橋的新北市北極宮，以千元面額鈔票為發想，設計一版「純金發財金」，上面印有主神玄天上帝神像及祥龍獻瑞，寓意帶給信眾滿滿的財源；樹林濟安宮則是以如意為造型，上面印有Q版的保生大帝及虎爺，祝福信眾萬事如意。其他如板橋接雲寺、樹林鎮南宮、三峽紫微天后宮、新莊武聖廟、頂泰山巖、淡水福佑宮、五股賀聖宮等廟也都將發放發財金或開運紅包，歡迎大家前往參拜祈福。

另有許多宮廟舉辦春節摸彩活動，讓信眾試試新年手氣，如竹林山觀音寺祭出凡在農曆正月十四前，點燈、安太歲或添油香，累計感謝狀金額達1000元者，便可獲得抽獎號碼，獎品包括YAMAHA機車、iphone15、Apple Watch等多項好禮，最大獎更有機會抽中賓士轎車。

三重義天宮則推出兩波摸彩活動，第一波憑光明燈、安太歲收據即可參加摸彩，有機車等3萬份獎品；第二波則是過七星橋、元宵晚會摸彩，有機會抽中iphone15等多項3C大獎。

板橋慈惠宮則於初一至初五在府中路封街舉辦「龍年民藝大街嘉年華」，不只有特色小吃及精彩市集，每天還有超強卡司，由一線八點檔明星及歌星，陪你歡度新春；而重頭戲則是「擲筊送金元寶」及「龍來好禮天天抽大獎」活動，不只有機會獲得媽祖金元寶，還能抽中按摩椅、運動飛輪、跑步機、腳部按摩機、吸塵器等多項好禮。