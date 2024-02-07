南紡購物中心限量198份的春節福袋，大獎包括市價26萬8000元OSIM uDream Pro 5感養身椅。（南紡購物中心提供／朱世凱台北傳真）

春節來臨，南台灣百貨迎接家庭客到訪祭出多元活動，除了舞龍舞獅表演增添年味，新年試手氣的福袋同樣是重頭戲之一，幸運兒有機會帶走機票、按摩椅等，人流可望較平時呈現雙位數成長。

南紡購物中心今年推限量198份的「福袋！好運！龍喜哇！」春節福袋，大獎包括市價26萬8000元OSIM uDream Pro 5感養身椅乙台等，袋袋皆有獎。10日早上10時10分起於A2館1F販售，持會員紡卡及現金1000元即可購買。另初六前推一系列驚豔表演，像是初一有「太子龍獅藝坊」表演，初二則是「虎劇團」表演溜溜球與扯鈴特技等。

漢神百貨「龍舞喜迎春」新春檔期開跑，包括8日前dyson福利品特賣會全面6折起，大年初一還有舞龍祥獅耀新春活動，14日為情人節限定小禮放送；另配合黃色小鴨到訪，即起於4F卡友服務中心出示漢神Plus App即可以現金優惠價399元購買官方授權黃色小鴨帆布提袋，25前每日18點至22點，在大樓建築外牆上投影漢神雙鴨；24日黃色小鴨展期的最後兩天，漢神百貨也將邀請蔡依林翻糖品牌「皇后陛下」團隊教導手作小鴨翻糖蛋糕。

大立百貨限量「好運龍來福袋」於10日開賣，大獎為Apple系列全餐及Panasonic小摩力沙發按摩椅等總市值高達30萬，此次與1929彼得兔合作推出的「好運龍來福袋」，內含日光光譜遠紅外線被及波卡圓點靠墊，總市價值8300元，特價僅1999元限量400份。