7歲女童小馨確診A流併發肺炎重症，X光顯示肺炎。經加護病房呼吸器及藥物治療，症狀皆改善，康復出院。（中國醫藥大學兒童醫院提供／馮惠宜台中傳真）

4歲小康確診A流併發肺炎及自發性縱膈腔氣腫重症，出現呼吸費力、劇烈咳嗽，加上輕微腹瀉，被緊急送加護病房積極接受治療，恢復體力後健康出院。（中國醫藥大學兒童醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中7歲女童小馨（化名）因感染流感、腺病毒連續8天高燒近40°C，至中國醫藥大學兒童醫院急診就醫已出現肺炎，幸經救治10天康復；醫師指出，近來氣溫驟變，中國醫藥大學兒童醫院門急診出現多起兒童流感轉重症，甚至併發肺炎、敗血症個案；也提醒民眾過年期間社交活動增加會讓病毒傳播加速，小心流感大爆發。

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科醫師衛琇玫指出，該院近1個月來門急診出現多起兒童流感轉重症個案，其中7歲女童小馨，高燒8天、呼吸急促、食慾下降及全身無力到急診就醫，到院時每分鐘心跳160下（正常值：60-100下），白血球數值暴增，肺部X光顯示左側肺炎，診斷為A型流感併發重度肺炎，急送加護病房，經戴上正壓呼吸器及抗生素、抗病毒藥物等治療，病童10天後症狀改善康復回家。

此外，還有1名4歲男童小康（化名）連續高燒1周，體溫一度飆破40°C，到診所快篩確診A流，已使用口服抗病毒藥治療，卻因突然出現呼吸費力、劇烈咳嗽，加上輕微腹瀉，家長考量持續高燒、呼吸喘且精神活力下降，送中醫大兒醫急診，經肺部X光檢查診斷為肺炎，到院時血氧濃度驟降至76％（正常值：95％以上），緊急收治在加護病房積極治療，住院8天康復出院。

衛琇玫說，中醫大兒醫病毒培養資料顯示，自2023年開學季以來，腺病毒、新冠病毒、流感病毒、呼吸道融合病毒、鼻病毒及副流感病毒等呼吸道病毒，在社區肆虐。而台灣這4個月來已有405例流感重症、63人死亡，顯示流感威脅不容忽視，也提醒家長需特別提高警覺。

衛琇玫呼籲，過年期間小心流感大爆發，尚未接種流感疫苗的家中長輩或幼兒應儘速接種，疑似出現流感症狀時，應立即接受治療。兒童經流感抗病毒藥物治療超過2天，卻仍高燒不斷、意識改變（如反應變慢、癲癇發作）、呼吸費力、胸痛或異常腹痛時，都應盡速就醫。