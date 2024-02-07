韓國男神孔劉去年底才剛送走好友李善均，今（7日）傳出他78歲父親過世消息，經紀公司也證實，他目前和家人一起悲傷守在靈堂。
孔劉的父親5日離世，但沒有特別公開死因，靈堂設在首爾峨山病院，孔劉以喪主身分和家人一起守在靈堂，預計8日清晨出殯，而他接連痛失好友和親愛的父親，讓外界都相當不捨。
孔劉因和李善均合作戲劇《咖啡王子1號店》結識，兩人維持16年的革命情感，去年李善均過世，出殯前孔劉就和家屬待在靈堂守靈，喪禮過後，他也發全黑圖，配文寫下李善均羽化日期「20231229」，悼念好友。
韓國男神孔劉去年底才剛送走好友李善均，今（7日）傳出他78歲父親過世消息，經紀公司也證實，他目前和家人一起悲傷守在靈堂。
孔劉的父親5日離世，但沒有特別公開死因，靈堂設在首爾峨山病院，孔劉以喪主身分和家人一起守在靈堂，預計8日清晨出殯，而他接連痛失好友和親愛的父親，讓外界都相當不捨。
孔劉因和李善均合作戲劇《咖啡王子1號店》結識，兩人維持16年的革命情感，去年李善均過世，出殯前孔劉就和家屬待在靈堂守靈，喪禮過後，他也發全黑圖，配文寫下李善均羽化日期「20231229」，悼念好友。
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