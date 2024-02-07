蔡思韵、林哲熹、蔡凡熙參演動作喜劇片《還錢》搶攻今年賀歲檔，電影裡互動逗趣，戲外他們也拿起毛筆，分別寫「龍年發大財」、「錢還不拿來」、「天天龍有錢」3句詼諧吉祥話向《中國時報》的讀者拜年。提到紅包話題，香港文青女神蔡思韵表示，發現港台習俗大不同，「我們在香港是結婚後才需要（包紅包），不然可以拿父母的紅包拿到他們不想給為止」，讓一旁的林哲熹和蔡凡熙直呼羨慕。

林哲熹（左起）、蔡思韵、蔡凡熙都認為比起「偏財運」，應該是「正財運」較多。（陳俊吉攝）

林哲熹表示，自己給父母的紅包屬於穩定增長型，「不管賺多賺少，都要給自己一個台階下嘛，就每年幾千塊慢慢加上去」，他也很感謝爸媽在他經濟狀況困難時願意伸出援手，「剛出道那幾年有跟爸爸說過『我要活不下去、你兒子要沒了』，不過這2、3年戲約變多，就有比較好了」。蔡凡熙則是每年都是直接包一大包給外公，「因為家裡算是我賺的比較多，所以就由我來代表全家」。

而比起「偏財運」，3人皆表示應該都是要認真工作才有機會賺大錢的「正財運」較多，每次玩樂透或刮刮樂等都沒中過大獎，只有蔡思韵來台就讀北藝大時，曾對發票中過4000元，身邊2位男士再度羨慕喊「你很厲害」，並紛紛爆料自己最多只有中過500元，但她也透露，出社會後每個月都會寄錢回去給家裡補貼一些，讓林哲熹聽到後立刻稱讚「那你過年拿紅包很合理」。

《還錢》明（8日）在台正式上映。