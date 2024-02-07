《房市熱話題》探討人們成為包租公、包租婆的夢想，成功與否並非僅取決於資金，更在於具備辨別優良標的能力。置產經濟學專家暨全能包租公Stephen表示，購房者應著重交通、區域和就業3大面向，例如在新北市三重的「捷運先嗇宮站」地區，擁有九座聯外橋樑，便利交通成為雙北通勤族的居住首選，加上第二行政中心進駐、新北科技園區立體化等條件，就業人口湧入，住宅需求強勁、生活機能良好等補漲誘因，凸顯其投資價值，並推薦「都廳大院2」作為投資選擇。

置產經濟學專家暨全能包租公Stephen表示，購房者應著重交通、區域和就業3大面向。(圖:中時新聞網)

Stephen說，物件增值不僅僅在於當下，更需考慮未來的潛力，在挑選置產標的時，除了地區潛力，還要看其是否符合政策方向。以「捷運先嗇宮站」周邊為例，擁有大面積開發完整的街廓，表示周邊發展性高；第2點則是政府的積極推動，如2026年即將完成的新北第二行政中心，3萬2千坪的辦公空間將有約3000名的政府人員在此辦公，皆屬於地段增值的動力，而人口紅利與就業機會，就是帶動區域價值的關鍵。

看準良好地段之產品，成為「第1時間進場的人」，未來都能享受到房價的增值。(圖:中時新聞網)

投資者不該僅單純關注租金回報，應多方面考量，可從開發性和政策面來評估。在「捷運先嗇宮站」附近，除了生活機能的逐漸完善外，新北第二行政中心進駐更是亮點，加上周邊「新北科技園區」內上市櫃企業陸續將廠辦翻新立體化，未來發展可期。而選擇有增值潛力的產品，與有市府建設加值的地段，對於置產投資族來說是重中之重，比起波動較大的股票或基金，房地產則是更為穩健的選擇。

Stephen說明許多科學園區就業者優先考慮租房，這時候就形成需求。希望投資者可以享受租金投報率，也享受房價增值。(圖:中時新聞網)

「面對市場，選擇一個同時具備增值和投報率的產品是相當珍貴的，三重正在快速的改變，未來發展我們指日可待。」Stephen說明，「都廳大院2」是一個很好的例子，呼籲投資者宜選擇具有增值潛力的標的，並把握成本較低的時刻出手，將有助於翻轉人生。「都廳大院2」即是一個匯聚市府建設、交通便利、科技園區、廣闊綠地、水岸景觀等各大利多的優質標的，不如把握現階段相對低基期的房價進場，將現有資金做有效布局「翻轉人生不是夢」。