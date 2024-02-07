睡眠品牌LOVEFU推出春節限定 的「 娘家也樂眠 」活動，鼓勵大家回家過年、珍惜團圓好時光，即日起至2月15日，LOVEFU推出春節期間限定 「 娘家也樂眠 」 暖心活動，滿額2萬2000元贈1000元中油加油卡、滿3萬6000元送烘被烘鞋機（市價5999）。
在空間有限的生活中LOVEFU推薦明星商品 「 無光厚墊 」，無光厚墊將一般床墊縮減至僅約15公分厚度、單手可提起的極輕量化，但保有超越40公分獨立筒床墊的舒適躺感，也可於三折後當作休閒沙發使用。
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