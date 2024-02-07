香港女神蔡思韵主演動作喜劇片《還錢》搶攻今年賀歲檔，片中飾演陳柏霖前女友，近日接受本報專訪時，回首2023年，蔡思韵除了很開心疫情後，能這麼快再來到熟悉又喜歡的台灣拍片，「畢業之後在台灣待了2年，那時候拍了《返校》，疫情期間才回去香港3年」，不過也因為是首度在台灣作品中擔任主演，讓她相當緊張，尤其是口條部分，很怕一直會不小心出現港腔，幸好片場氣氛歡樂，常互相鬥嘴，她也漸漸放鬆下來。

今年將邁入30歲，蔡思韵說「算是人生中很大的轉捩點，最明顯的是我覺得有變得更開朗，可能以前年輕時會因為害怕，所以做事情都小心翼翼，然後就會比較安靜，現在就比較放得開」，至於遺憾的部分，她則笑說，有時候確實會放太開，「不小心太ㄎㄧㄤ了，表現得太超過了，事後才覺得我剛剛好像做錯」，因此她想要給去年的表現打70分，「有新的轉變，但也還在戰戰兢兢地嘗試中，希望能夠找到平衡」。

提及新年新希望，蔡思韵直呼，很想要一個非常深刻的角色，上次是與男友劉俊謙主演的《幻愛》，「希望是一個在表演上的深刻度可以很重的角色，所以2024期待一個可以很有發揮的角色，我自己在詮釋的時候也可以獲得一些東西，有演得很過癮的感覺」，題材跟角色則沒有任何設限，因為她認為「那種意想不到的才能更深刻」。《還錢》明（8日）在台正式上映。