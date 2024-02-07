民進黨今中常會，民進黨主席賴清德表示，他在此宣誓，即將在農曆年後啟動黨務革新計劃，預計以「三大核心」為目標，驅動民進黨的黨務改革。從組織改造、社群溝通、社會對話，三大面向啟動黨務革新，進而展開下一步的「國家希望工程」。

民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德主席致詞指出，即將在農曆年後啟動黨務革新計劃，預計以「三大核心」為目標，驅動民進黨的黨務改革。

他說，第一「黨務系統組織再造」，民進黨長期以來的核心價值，就是世代合作、培養人才，讓黨務組織活化並且培育新世代的公共事務人才，為黨培育人才、為國家舉才。

他說，透過黨內中央黨部組織再造，除了讓黨部各部門更符合社會期待與回應各項公共議題需求以外，更重要的是讓新世代人才能有更大的空間進入黨務系統，進行人才甄補。

賴清德宣布，新任的副祕書長何博文，何博文對地方組織瞭若指掌，又有全方位的歷練；另一位副祕書長翁世豪，大家都習慣叫翁「寶尼」，有多次選戰經驗的文宣行銷人才；另外，也聘請有豐富地方經驗，曾任多次地方議員的江志銘擔任社運部主任；也委請資深黨務幹部、不分區立委候選人廖韶吟擔任祕書處主任。

他說，第二「宣傳溝通平台再升級」，因應社群與新媒體世代的來臨，黨部未來將與府、院、黨團更緊密聯繫與合作，透過讓黨部官方社群平台的紛絲擴增計畫、新媒體工具再升級，以黨部為驅動引擎，讓未來執政團隊與社會溝通、尤其是與新世代的對話，更全面、更進化、更具社群親近化。

至於第三，他說，「舉辦國家希望工程議題論壇，啟動社會溝通」，大選期間提出的國家希望工程藍圖，其中以「健康台灣」、「投資未來世代」最為急迫且重要。

賴清德說，選後即要求幕僚展開籌備作業，將於年後舉辦兩大議題論壇研討會，以廣納各界建言、擴大社會溝通兩大目標，展開國家希望工程前期作業，讓交接期間沒有空窗期，為新政府上任前的重點執政方針，做前期準備，更即刻回應社會期待。