大陸央廣網7日報導，中國大陸1月外匯存底為3兆2193.2億美元，預期3兆2170億美元，前值3兆2379.8億美元。

央廣網報導，大陸國家外匯管理局統計數據顯示，截至2024年1月底，大陸外匯存底規模為3兆2193億美元，較2023年12月底下降187億美元，降幅為0.58％。

大陸國家外匯管理局表示，2024年1月，受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模下降。大陸經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，有利於外匯存底規模保持基本穩定。

1月美元指數走強，人民幣對美元即期匯率1月下跌875點，累計下跌1.23％。人民幣對美元中間價從去年末的7.0827小幅走低至7.1039，累計下跌212點，全月微跌近0.3％。

大陸民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前外部環境依然複雜嚴峻，全球經濟增長呈現放緩趨勢，成本推動型通膨壓力依然存在，美聯準會開啟降息周期的時間延後，導致國際金融市場波動加劇。

大陸國家外匯管理局在今年的全國外匯管理工作會議上部署2024年外匯管理重點工作時指出，完善大陸特色外匯存底經營管理，保障外匯存底資產安全、流動和保值增值。

溫彬表示「今年開年以來，大陸經濟運行總體平穩，景氣度有所回升。生產穩中向好，假日消費旺盛，出口邊際轉暖，有利於國際收支平衡和外匯市場平穩運行，為外匯儲備規模保持基本穩定奠定基礎。」

大陸人民銀行同時公布的數據顯示，大陸連續15個月增持黃金，1月底黃金儲備為7219萬盎司，較上月末的7187萬盎司增加32萬盎司。