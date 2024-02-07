多肉植物「長壽花」花名寓意吉祥、花色繽紛多樣，成為年節應景花卉新選。（蕭嘉蕙攝）

多肉植物葉圓肥短，療癒感十足，家族成員中的「長壽花」冬春之際綻放，花型嬌巧、花色艷麗，加上花名具吉祥祝福之意，成為年節應景花卉，常見多為單色花瓣，台東園藝業者特引進國外授權品種，花瓣呈漸層色圈，吸睛指數爆表。

長壽花花色繽紛，粉色系浪漫迷人。（蕭嘉蕙攝）

一年一度台東春節花市於南京路廣場登場，展售花卉以應景蝴蝶蘭為主，其中「賴老師園藝治療園地」人潮絡繹不絕，首次亮相的「長壽花」又名「好運花」，花色紅、粉、黃多樣化，傳統花瓣為單色系，進口專利品種則呈現漸層、雙環等花紋，主打財位植栽首選。

賴姓業者表示，長壽花屬於多肉植物，耐旱易栽且花期長，花色繽紛，單盆簡潔大方，盆花氣派華麗；傳統品種單盆價70元，進口特殊品種100元。

業者特別介紹，進口品種「潔妮瓦」花瓣主色暖橘，花瓣緣澄黃漸層，俗稱「金橘利」，另外「勞森」則是金黃花瓣中，鑲有橘紅圓環，兩款均為龍年招財、開運植物；粉紫色系的「里斯本」浪漫迷人。

蝴蝶蘭盆花氣派華麗，送禮自用兩相宜。（蕭嘉蕙攝）

七彩蝴蝶蘭為用人工噴色，廣受年輕族群喜愛。（蕭嘉蕙攝）

「長壽花」搶攻年節花卉市場，買氣熱絡，成為新選，業者樂見之餘也提醒，進口持有專利，切勿擅自扦插繁殖、販售；至於傳統花卉「蝴蝶蘭」，象徵幸福圓滿、典雅高貴，熱門品種包含大辣椒、香橙、台灣阿嬤及滿天紅。

陳姓業者表示，「台灣阿嬤」花色純白，是台灣原生種；「大辣椒」及「滿天紅」花如其名，花色艷桃喜氣；另有人工噴染的七彩蝴蝶蘭，廣受年輕族群喜愛，特別是藍黃配色聲援烏克蘭。