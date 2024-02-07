台灣運彩高賠率玩法有很多，樂趣程度與中獎機率一點也不會輸給刮刮樂或大樂透等知名遊戲，其中籃球勝分差是最受歡迎的玩法之一，今天筆者就為大家介紹這項又刺激獎金又高的運彩玩法，讓各位朋友們過年期間好運『龍』總來、大賺彩金樂開懷！

『勝分差』顧名思義就是預測一場對戰的獲勝隊伍及其兩隊比分差距，有主勝或客勝『1~5』、『6~10』、『11~15』、『16~20』、『21~25』及『26+』共12個選項(還有另一種6選項的勝分差將另擇期介紹)，常常出現高達30倍的超甜賠率，還可以同時預測多場比賽互相串關，如此一來賠率很容易就突破百倍甚至高達千倍非常可觀！

勝分差選項不少看似困難，但經過統計之後發現賽果分數差距其實還算集中！根據統計，本季美國職籃比賽到2/6，有三支球隊最容易贏對手『6~10』分，分別是塞爾提克(50場比賽出現14次)、金塊(51場比賽出現14次)以及熱火(50場比賽出現13次)；另外有三支球隊最容易輸給對手『6~10』分，分別為老鷹(50場比賽出現13次)、馬刺(50場比賽出現14次)以及最值得注意的底特律活塞，活塞目前出賽49場比賽，其中有17場敗給對手『6~10』分，其佔比高達35%，推薦各位朋友們試試！