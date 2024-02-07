2騎士街頭疑發生行車糾紛，年輕騎士拿著安全帽就對著阿伯騎士揮舞，阿伯不僅沒還手，還退到公車前自保。（翻攝自爆料公社二社）

挑軟柿子欺負？日前新北市新莊區復興路二段與思源路口有2騎士疑似發生行車糾紛，過程中發現1名年輕騎士與阿伯騎士發生口角後，年輕男便拿安全帽對著阿伯揮舞，甚至踹人，過程中阿伯不但沒還手，還一直退到等紅燈的公車前方，直到綠燈亮起，雙方才結束這起糾紛，各自騎車離去；對此，有眼尖網友發現，阿伯知道要退到公車前方，這樣表示「阿北聰明找公車，一定有行車記錄器」。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段「行車糾紛」影片，拍攝地點位於新北市新莊區復興路二段與思源路口，有2名騎士不明原因發生行車糾紛，從影片中可看見，1名年輕男騎士與阿伯騎士發生口角，並且推了阿伯一下，此時，阿伯見情況不對，趕緊向後退，過程中阿伯還被踹了一腳。

然而，不斷向後退的阿伯，過程中阿伯也沒還手，且走到1輛正在等紅燈的公車前方，此時，年輕男也拿著安全帽跟了上來，2人繼續爭執，年輕男也拿安全帽攻擊阿伯，直到路口綠燈亮起，2人爭執才告段落，也各自騎車離去。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「年輕人打有歲數的人沒比較利害啦！丟人現眼」、「台灣現在都能隨意打人了」、「老欸領年終，笑年欸這樣沒比較嗆，只會讓人笑」、「丟臉，只會欺負老人」、「連長輩也這樣動手」、「這走路還真像猴子」、「厲害厲害，挑軟柿子欺負」。

另外，也有眼尖網友發現阿伯「很聰明」這樣說，「聰明的阿伯，公車有記錄器」、「我也注意到了，薑真的是老的辣，也懂得保護自己是最重要的」、「阿北聰明找公車，一定有行車記錄器」、「聰明，讓公司行車記錄器，紀錄，然後領紅包」。