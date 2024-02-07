農曆春節前夕，台中市政府警察局長李文章（左四），於7日慰問中專1線（大雪山林道）沿線和平警分局大棟及雪山等派出所，為執勤員警加油打氣。（和平警分局提供／張妍溱台中傳真）

農曆春節前夕，台中市政府警察局長李文章，於「113年加強重要節日安全維護工作期間，7日慰問中專1線（大雪山林道）沿線和平警分局大棟及雪山等派出所，為執勤員警加油打氣，並發送慰問品及紅包。

李文章前往大雪山林道沿線各所慰問，並在雪山派出所當場致贈同仁茶葉禮盒及慰勉金，嘉勉同仁辛勞，同時感謝台中市山地義警隊長王子壬及雪山警友站長石鳳凰伉儷熱心支持，當警察後盾。

日前有民眾攀登鳶嘴山，回程時因天黑未帶頭燈，加上手機快沒電，又不熟悉地形，受困鳶嘴山，大棟派出所員警獲報後，警方立即伸出援手，與消防救難人員協助他們脫離險境。

李文章表示，維護山林治安方面，和平警分局結合林業及自然保育署與保七總隊，共同擔負起守護山林的重責，於大雪山、桃山、雙崎、谷關、梨山等知名風景區路段，落實執行交通疏導勤務，維護車流順暢及交通安全。

警方指出，「113年加強重要節日安全維護工作」自2月1日22時起至2月15日24時止為期15日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大工作主軸，警方不間斷拚治安、交安、為民服務，讓民眾安全、安心過好年。