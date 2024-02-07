民視《明日之星》歌唱比賽出身的百萬原民戰將曾瑋中，出道10年發行7張個人台語專輯，曾入圍第31屆金曲獎最佳台語男歌手獎，10年來堅持自己夢想，近來一首〈必巡〉突然在抖音暴紅，已發行兩年的歌曲竟鹹魚翻身，一躍直進錢櫃與好樂迪KTV點播排行榜的第一名，曾瑋中直言：「真的沒想過自己有這一天。」

他坦言以前每次進KTV看到的總點播排行榜，幾乎都是茄子蛋、黃乙玲、王識賢、伍佰等人，突然看到自己的名字與歌曲出現在總點播排行榜上，感覺很不真實，但心裡知道這是真切的改變，有種難以言喻的衝突感，但很開心自己的歌曲終於被聽見了。

近期隨著歌曲暴紅，他的工作活動邀約也翻了10倍之多，還有人打電話到經紀公司直接指名要找唱〈必巡〉的歌手，讓他聽了哭笑不得，開心說：「〈必巡〉是新台語的抒情歌，當初錄音完就很喜歡，也直接被大家遴選為首波主打。」當時歌曲發行後雖沒獲得很大的迴響，但遲來兩年的逆轉，也證明好歌就是經得起時間的考驗。

曾瑋中日前與日籍留學生敦也合作對唱。（時代創藝提供）

曾瑋中〈必巡〉一曲暴紅成了抖音神曲，日籍留學生敦也翻唱歌曲的拍攝影片也成了抖音內的高流量影片，敦也坦承他是先看到別的網紅歌手在唱這首歌他才跟著學習，他也獲得很多好的回饋與鼓勵，讓他想繼續學唱台語歌，曾瑋中此次主動邀約敦也，他覺得曾瑋中的聲音厚實且溫暖，雙方合作很愉快。