推薦賽事 : 2/9 (五) 08:00，溫哥華加人@波士頓棕熊

NHL本季最令人驚艷的球隊莫過於溫哥華加人，處於重建期的加人過去8季僅有1季進入季後賽，近3季更是與季後賽完全絕緣，本季靠著強勢進攻一舉躍上聯盟強權，與波士頓棕熊並列聯盟榜首。加人與棕熊本週五將正面交鋒，棕熊1月在主場進攻火燙，場均進球高達5.0球，而加人是聯盟進攻效率最出色的球隊，團隊場均進球3.80球，聯盟新興強權對上老牌勁旅，勢必會打得難分難解。

加人上季防守猶如紙老虎，團隊場均失球3.61球西區倒數第四，本季主力門將德姆柯(Thatcher Demko)擺脫傷勢陰霾，回到21-22賽季的出色狀態，穩固住加人的最後一道防線。進攻端方面，加人前幾季在選秀會上瘋狂延攬前場大物，本季終於邁入收成期，彼得松(Elias Pettersson)與休斯(Quinn Hughes)得分數都已突破60分，加上明星中鋒米勒(J.T. Miller)延續上季的好手感，先發前場的進攻火力高居聯盟之冠，也是本季團隊戰績大幅提升的最大主因。

常勝軍棕熊本季在進攻端依舊維持穩定績效，團隊場均進球3.49球、以多打少成功率26%都處於聯盟前段班，但棕熊的隱憂是傷兵及年齡問題，得分箭頭帕斯特納克(David Pastrnak)過去有豐富的傷病史，能否持續健康出賽將會左右棕熊戰績。而另一大將馬尚德(Brad Marchand)本季已高齡35歲，近兩季進攻效率有較大起伏，無法在進攻端有穩定輸出。防守端方面，棕熊長久以來對於門將養成都相當有心得，本季先發門將斯威曼(Jeremy Swayman)在2017年第四輪才被選上，但歷經過去幾季的磨練，本季已能站穩先發位置，場均失球數僅2.30球。

雙方本季攻守效率不相上下，但攤開前場陣容，加人多為攻傳兼具的全能前鋒，棕熊的帕斯特納克及馬尚德則須仰賴球隊系統創造機會，筆者認為加人前鋒群的球風能產生更多攻擊空間，進攻端相對有優勢。另一方面，加人雖然是以年輕球員為主幹，但本季卻展現出色的成熟度，面對多倫多楓葉、紐約遊騎兵等傳統強權都能以大分差勝出，因此筆者看好今年氣勢如虹的加人能扳倒棕熊，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。