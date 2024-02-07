2024大選後，台中市立委版圖從泛綠6席、國民黨2席轉變為民進黨2席、國民黨6席，中一選區藍白合民眾黨蔡壁如小輸民進黨蔡其昌，外界盛傳她將接任台中市政府有給職顧問；參選中七選區的國民黨文傳會副主委林家興則將接任工策會副總幹事，年後上工。市府回應，若有人事調整，會正式發文公告。

蔡壁如參選中一選區對戰民進黨立委蔡其昌，以7000多票之差落敗，先前地方就盛傳蔡壁如將不回台北擔任民眾黨中央委員，而是到台中市政府擔任有給職市政顧問。

國民黨2024在中七選區由林家興披戰袍挑戰立委何欣純，雖拿下9萬5000多票，但仍無法斷何欣純4連霸之路，林家興選戰期間拋出多項議題，在空戰議題上幫助很大，年後將走馬上任工策會副總幹事，繼續深耕台中。

盧秀燕選後首波人事異動，因前副市長王育敏當選國民黨不分區立委，由原副祕書長賴淑惠、原新聞局長鄭照新接任副市長，3位副市長到位；新任副祕書長由原勞工局長張大春升任；新任新聞局長由原新聞局專委欒治誼升任。外傳年後將有第二波人事公布。

民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，民眾黨現在需要在地方扎根的人，不缺乏媒體寵愛的人，蔡壁如將擔任市政顧問，在台中深入經營他樂見其成，也期待蔡壁如接下來的作為。

台中市政府表示，市府因應市政需求，皆有定期人事整體調整，以利市政推行，若過年後有人事調整，將會正式發布公告。