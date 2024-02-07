林哲熹在影集《愛愛內含光》中與巫建和組男男CP深獲觀眾喜愛，在參演賀歲片《還錢》裡和陳柏霖也有微妙BL情，近日接受本報專訪時，他認為2023年最有感觸的是，有慢慢調整出自己理想的步調，「之前比較多都是在工作，去年就是有比較回到自己的生活，就是一半一半這樣」，他表示，疫情後對於生活模式思考了不少，「還能拍戲是很開心的事，同時也會希望自己更珍惜時間跟生活」。

去年除了自己開公司、試著掌握自己的工作的狀況外，林哲熹也決定向交往10年的經紀人兼女友Cindy求婚，可謂愛情事業兩得意，「邁向人生的下一個階段，不管是工作上或是生活上，今年算是做了很多決定，有很多新的開始」，滿意到本來給自己15萬分，又立刻改口25萬分，最後則是喊到150萬分，笑說「每天都要覺得自己超棒，別人覺得我100分，但我要150萬」。

林哲熹稱，雖然不知道接下來會發生什麼事，但很期待這些身份的改變，會在新的一年帶來怎樣的影響，「當然還是希望能越來越好，每年都是最滿意的一年」，他表示，一定會有做不好的部分，「但那些好的事情其中或許也包含著一些不好的事情，也會讓我看清了很多事情跟身邊的人」，但他正能量看待，「遇到事情就會一直變，以現在的狀態再回去看那些不好的事也會覺得其實沒什麼了，有改變就是好事，人只要有在變，都會是往一個更理想的方向前進」。

新的一年林哲熹不打算為自己設下任何目標，生小孩一事也是順其自然，「雖然這樣講有點矯情，但我真的最希望別人問我『你現在快樂嗎』，我可以毫不猶豫並且發自真心地回『我很快樂』，不管發生好事或壞事，都能接受當下的一切，如果2024年我拿到就無敵了，再加上我的150萬分，直接炸裂」，反而非常期待生活裡會有什麼新的變化跟挑戰。《還錢》明（8日）在台正式上映。