基隆護國城隍廟7日表示，為迎接農曆新年讓民眾轉運添財，廟方已備妥1萬個「龍年錢幣」發財金，民眾只要在13日（農曆初四）下午2時至城隍廟排隊就能領取。今年廟方「破例」讓寵物也能領取龍年錢幣，希望主人平安，毛小孩也平安。（徐佑昇攝）

基隆護國城隍廟初四發送萬組「龍年錢幣」，毛孩也能領。

基隆護國城隍廟7日表示，為迎接農曆新年讓民眾轉運添財，廟方已備妥1萬個「龍年錢幣」發財金，民眾只要在13日（農曆初四）下午2時至城隍廟排隊就能領取。特別的是，目前不少民眾都養「毛小孩」，因此今年廟方「破例」讓攜帶的寵物也能領取龍年錢幣，希望主人平安，毛小孩也平安。

基隆護國城隍廟7日表示，為迎接農曆新年讓民眾轉運添財，廟方已備妥1萬個「龍年錢幣」發財金，民眾只要在13日（農曆初四）下午2時至城隍廟排隊就能領取。龍年錢幣正面為城隍爺神像。（徐佑昇攝）

基隆護國城隍廟7日表示，為迎接農曆新年讓民眾轉運添財，廟方已備妥1萬個「龍年錢幣」發財金，民眾只要在13日（農曆初四）下午2時至城隍廟排隊就能領取。龍年錢幣背面為5元硬幣，取台語「有緣」的諧音。（徐佑昇攝）

護國城隍廟指出，今年特別設計的龍年錢幣發財金可以旋轉，帶有「轉運」、「好運來」的寓意，其中錢幣正面是城隍爺像，背面是5元硬幣，取「5元」與台語「有緣」之諧音，代表領取錢幣的民眾與城隍結緣。民眾於大年初四領取後，帶到城隍廟主香爐順時針「過火」轉3圈，代表來年錢轉錢、轉好運，祈求帶來更多財富。

城隍廟表示，由於許多飼主也把毛小孩視為家人般寵愛，新年出遊一起帶出門走春，廟方也特別破例，只要民眾帶毛小孩來排隊參拜，寵物也能領取龍年錢幣，希望主人平安、毛小孩也平安。

廟方強調，大年初四是民間習俗的「接神日」，眾神下凡「開工」，護國城隍廟當天下午2點會依照傳統科儀式，迎接城隍爺、財神爺等神明開工，替人們分憂解厄，保佑平安，儀式完成後就會開始發放龍年錢幣，給民眾添財運。

廟方指出，城隍爺本職消災解厄，大年初四至元宵節，道士會準備生豬肉、豆乾、鴨蛋，執行祭改補運補財庫儀式，民眾可攜帶衣物給廟方進行儀式，道士將先為信眾去除厄運，再幫民眾補運。（徐佑昇攝）

廟方於龍年規畫有「轉運三寶」，除了可以旋轉的龍年錢幣，還有「剝殼轉運龍眼乾」，民眾領到代表好事成雙的兩顆龍眼乾，剝殼吃掉象徵脫殼重生；還有祭改補運補財庫儀式。

廟方指出，城隍爺本職消災解厄，大年初四至元宵節，道士會準備生豬肉、豆乾、鴨蛋，執行祭改補運補財庫儀式，民眾可攜帶衣物給廟方進行儀式，道士將先為信眾去除厄運，再幫民眾補運，使參拜民眾都能在龍年開春消災解厄、平安健康。

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