台東TTstyle原創館波浪屋是以海洋元素為主題的建築，外觀上獨樹一幟，成為旅人來東必訪的熱門景點之一。台東縣府原民處表示，即日起春節期間者推出多項優惠，包括滿千折百、泰式霜淇淋買一送一等，邀請大家到台東感受原住民文化及生活美學。

波浪屋內有著豐富的文創特色，有11間風格品牌進駐，多元的職人風格也為波浪屋確立了屬於台東的生活氛圍。台東縣政府表示，波浪屋建築體以山海意象的屋頂拼貼藍色與7色的馬賽克磁磚，象徵著台東7大原住民族匯聚於此，作為台東市區內的觀光亮點，也是東台灣原住民文化與創意的交匯平台。

原民處指出，旅人到訪波浪屋不僅可以品嚐到美食店家包括主打泰式跟客家風味融合的新穎料理「泰客企」、融合在地食材及美式風味餐廳「Wow's 邦查」、特色料理及舒放心情的原住民餐酒館「Mita'ay米達艾原味廚房」。以及原住民族優質選品店「法拉撒手作工坊」、「大海的客廳」；提供生活風格餐食器皿的「打楽生活食器工作室)」、蘭嶼文化精緻工藝的「群拼板舟工作室」。

將海廢材料轉化為手作飾品及生活產品的「浪花手作小屋」及「小石企業社」；具多樣原創圖騰的人體彩繪及刺青工坊「工匠墨水工作室」；由原住民族委員會推出的「LiMA」品牌實體選品店「LiMA有藝思」，並歡迎相關業者洽詢進駐波浪屋12號、13號、14號、17號及18號櫃。