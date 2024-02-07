丹麥啤酒生產商嘉士伯（Carlsberg）於本週三（7日）表示，預計2024年營收增長率為1%至5%，可抵銷因貨幣通貨膨脹所帶來的經營壓力。據倫敦證券交易所數據顯示，嘉士伯是世界第3大啤酒生產商，旗下生產包含可倫堡1664（Kronenbourg 1664）等品牌，報告稱2023年收入增長4.7%，達到735.9億丹麥克朗（約新台幣3328億元）略高於分析師預期的733.1億丹麥克朗（約新台幣3315億元）。

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據《路透社》（Reuters）7日報導嘉士伯表示，預計2024年得面臨成本增加的困境，但將通過每公升收益增加和嚴格的成本控制來抵銷這一點，不過，會增加銷售和市場行銷投資，後者將超過10%。

執行長安德森（Jacob Aarup-Andersen）表示，公司的財務狀況還是能夠因應對公司擴展計劃的支出，並仍能實現擴張的目標。

他在一份聲明中表示：「我們的高端產品組合在2023年的表現超越預期，以及在關鍵亞洲市場的結果，證明我們有一個強大的平台可供擴展。」

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嘉士伯報告稱有機運營利潤增長為5.2%，落在公司目標範圍4-7%的中間，該公司同步於本週二（6日）提高了2027年的成長目標。